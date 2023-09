Putin aceitou convite de Kim para visitar a Coreia do Norte, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, "aceitou com gratidão" o convite do líder norte-coreano, Kim Jong Un, para visitar seu país, disse o Kremlin na quinta-feira, depois que os dois realizaram uma rara cúpula no Extremo Oriente da Rússia.

A cúpula alimentou preocupações dos Estados Unidos de que um eixo Moscou-Pyongyang poderia revigorar as Forças Armadas da Rússia na Ucrânia e fornecer a Kim tecnologia sensível de mísseis.

"Kim Jong Un convidou Putin para visitar a Coreia do Norte (e) Putin aceitou com gratidão esse convite", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres, acrescentando que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, deverá visitar Pyongyang no próximo mês.