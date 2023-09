República Dominicana fechará fronteira com Haiti a partir da manhã de sexta-feira

Por Paul Mathiasen

SANTO DOMINGO/OUANAMINTHE (Reuters) - A República Dominicana fechará toda sua fronteira com o vizinho Haiti a partir das 6h (no horário local) de sexta-feira, disse a jornalistas o presidente do país, Luis Abinader, meio a um conflito sobre a construção de um canal de água de um rio compartilhado.

O governo de Santo Domingo disse que o fechamento irá durar “enquanto for necessário”, com o apoio das forças militares e policiais do país, embora as negociações com o governo haitiano continuem.