Rússia expulsa dois diplomatas dos EUA por "atividades ilegais"

MOSCOU (Reuters) - A Rússia anunciou nesta quinta-feira que estava expulsando dois diplomatas norte-americanos acusados de trabalhar com um cidadão russo acusado de colaborar com um Estado estrangeiro.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse em um comunicado que convocou a enviada dos Estados Unidos Lynne Tracy e disse a ela que o primeiro secretário da embaixada Jeffrey Sillin e o segundo secretário David Bernstein precisam deixar a Rússia dentro de sete dias.

"As pessoas citadas realizaram atividades ilegais, mantendo contato com o cidadão russo R. Shonov, acusado de 'cooperação confidencial' com um Estado estrangeiro", afirmou o ministério.