Segurança norte-coreana desinfetou cadeira de Kim na reunião com Putin, diz jornal

MOSCOU (Reuters) - A segurança do líder norte-coreano Kim Jong Un passou vários minutos desinfetando a cadeira em que Kim se sentou durante a reunião de cúpula com o presidente russo Vladimir Putin, informou o jornal Kommersant na quinta-feira.

O vídeo publicado pelo jornal mostrou um oficial de segurança norte-coreano usando luvas brancas limpando a cadeira preta de Kim e borrifando uma substância não identificada.

O norte-coreano borrifou e limpou o assento, as mãos, as pernas e até mesmo a área ao redor da cadeira, enquanto um guarda-costas do Kremlin observava de forma um pouco confusa.