Sheinbaum, candidata governista no México, lidera corrida presidencial em 2024, aponta pesquisa

(Reuters) - Claudia Sheinbaum, a candidata governista do México e considerada uma guardiã do legado do atual presidente, é a favorita para vencer as eleições presidenciais de 2024, mostrou uma pesquisa recente.

Sheinbaum, do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), tem 47% das intenções de votos, mostrou a pesquisa da EnkollSurvey feita para o jornal espanhol El País e publicada na noite de quarta-feira.

A candidata da principal aliança de oposição, Xochitl Galvez, tem 30% das intenções de votos.