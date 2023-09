Sobreviventes de enchentes na Líbia vasculham ruínas em busca de milhares de desaparecidos

O trabalho de resgate é dificultado pelas fraturas políticas em um país de 7 milhões de pessoas, em guerra intermitente e sem nenhum governo com alcance nacional desde que uma revolta apoiada pela aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) derrubou Muammar Gaddafi em 2011.

Um Governo de Unidade Nacional (GNU), reconhecido internacionalmente, está baseado em Trípoli, no oeste. Um governo paralelo opera no leste, sob o controle do Exército Nacional Líbio de Khalifa Haftar, que não conseguiu capturar Trípoli em um cerco sangrento de 14 meses que se desfez em 2020.

(Por Ahmed Elumami, Ayman al-Warfali e Essam Alfetori)