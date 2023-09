Templo hindu construído no local de mesquita destruída na Índia será inaugurado em janeiro

A maioria dos hindus da Índia afirma que o local foi o berço de Rama e era sagrado para eles muito antes de os muçulmanos destruírem um templo no local e construírem a mesquita Babri em 1528.

Uma multidão hindu depois destruiu a mesquita em 1992, provocando tumultos que mataram cerca de 2 mil pessoas em toda a Índia, a maioria delas muçulmanas.

A construção do templo Rama no local tem sido um tema central da campanha do Partido Bharatiya Janata (BJP), nacionalista hindu, do primeiro-ministro Narendra Modi, há mais de três décadas.

Nripendra Misra, presidente do Comitê de Construção do Templo Shri Ramjanmabhoomi, disse que o andar térreo do templo estará pronto em dezembro e que os devotos poderão rezar depois que o ídolo de Rama for transferido para lá, em janeiro.

A gigante indiana da engenharia Larsen and Toubro está construindo o templo, disse Misra, acrescentando que a segunda e última fase será concluída em dezembro de 2025.

O projeto está estimado em 15 bilhões de rúpias (181 milhões de dólares) e é totalmente financiado por doações de 40 milhões de indianos que totalizaram mais de 30 bilhões de rúpias, disse ele.