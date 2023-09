Transição energética é oportunidade "sui generis" para o Brasil, diz Lula

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que a transição energética é uma oportunidade "sui generis" para o Brasil e que o país pode se tornar uma referência tão grande na área dos combustíveis renováveis quanto o Oriente Médio é para os combustíveis fósseis.

"Essa transição energética é uma oportunidade sui generis para esse país", disse Lula em discurso no anúncio do projeto "Combustível do Futuro", no Palácio do Planalto.