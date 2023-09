Visita do papa à França desperta debate sobre imigração e secularismo

PARIS (Reuters) - A visita agendada do papa Francisco à França na próxima semana tem suscitado debate na classe política francesa, com políticos de esquerda criticando o presidente por ir participar da missa, enquanto a extrema-direita se opõe às opiniões positivas do papa sobre imigração.

Francisco viajará para Marselha, uma porta de entrada histórica para imigrantes, onde deverá enviar uma mensagem de tolerância para com os migrantes e realizar a sua missa dominical para um público esperado de 60 mil pessoas em um famoso estádio de futebol da cidade.

O Palácio do Eliseu, sede do governo francês, confirmou nesta quinta-feira que o presidente Emmanuel Macron participará da missa, o que imediatamente causou uma enxurrada de críticas de políticos de esquerda que disseram que isso vai contra os valores seculares do Estado francês.