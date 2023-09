Agência de refugiados da ONU defende que onda de imigrantes seja retirada de ilha italiana

"É imperativo transferir as pessoas para fora da ilha porque os recursos lá, a capacidade é muito limitada", disse o porta-voz do Acnur, Matthew Saltmarsh.

Saltmarsh disse que os imigrantes estavam traumatizados, exaustos e precisando de comida, abrigo e cuidados médicos.

É difícil identificar um único fator por trás desse recente aumento nas chegadas de migrantes em Lampedusa, disse Saltmarsh.

As condições calmas do mar Mediterrâneo, a turbulência econômica e social na Tunísia e na Líbia e o conflito no Sudão podem ser apontados como possíveis causas.

"Não podem ser apenas os países da linha de frente, como a Itália, que recebem as primeiras chegadas, que terão de acomodá-los por um longo período... Acreditamos que agora é a hora de outros países, outros Estados e outras regiões tentarem apoiar os italianos e a população de Lampedusa."

Saltmarsh disse que os países europeus também devem chegar a um acordo sobre como dividir a tarefa de assentar os refugiados reconhecidos.