Aliança com extrema-direita em votação regional na Alemanha corrói "barreira" contra grupo

A votação de quinta-feira no Parlamento da Turíngia, quando a extrema-direita, a União Democrata-Cristã (CDU) e o Partido Liberal Democrático se uniram para promover um corte de impostos contra a vontade da coligação governista de esquerda, é o mais recente sinal de mudança.

“Este é o dia mais obscuro da minha longa carreira parlamentar”, disse o primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, enfatizando que a CDU poderia ter consultado a sua coligação sobre uma forma de cumprir o seu objetivo de ajudar os pobres sem votar com a extrema-direita.

Mas, destacando o dilema, o líder regional da CDU, Mario Voigt, disse que tal curso de ação iria efetivamente privá-lo do direito de oposição.

“Não posso tomar decisões boas e importantes que ajudem as famílias e a economia, subordinadas ao risco de que as pessoas erradas possam votar nelas”, disse ele.

No mês passado, o distrito de Sonneberg, na Turíngia, elegeu o primeiro administrador distrital do AfD na Alemanha, enquanto no Estado da Saxônia-Anhalt, o candidato a administrador do AfD ficou em primeiro lugar e irá agora enfrentar o candidato que ficou em segundo lugar em um segundo turno.

O partido está com 32% nas sondagens na Turíngia e também lidera as pesquisas em três outros Estados da antiga Alemanha Oriental, onde as lealdades aos partidos herdados da Alemanha Ocidental são mais fracas e onde os rendimentos mais baixos prejudicam mais a economia.