Bolsonaro receberá alta hospitalar nesta sexta às 14h, confirma Wajngarten

(Reuters) - O ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, confirmou nesta sexta-feira que o ex-mandatário receberá alta do hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, às 14h, após passar por dois procedimentos cirúrgicos no início da semana.

"Com a benção de Deus o presidente @jairbolsonaro terá alta (do) hospital hoje às 14h", disse Wajngarten pela plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

Bolsonaro passou por duas cirurgias na terça-feira, uma para corrigir uma hérnia de hiato e outra para tratar um desvio de septo. Ele já havia dito à Reuters na quarta-feira que receberia alta hospitalar nesta sexta.