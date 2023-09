Cidades iranianas reforçam segurança no aniversário da morte de Mahsa Amini

A Reuters não conseguiu verificar esses relatos.

Autoridades iranianas acusaram os Estados Unidos e Israel e seus agentes locais de estarem por trás dos distúrbios para desestabilizar o país.

Em um relatório do mês passado, a Anistia Internacional disse que as autoridades iranianas "têm submetido as famílias das vítimas a prisões e detenções arbitrárias, impondo restrições cruéis a reuniões pacíficas em locais de sepulturas e destruindo as lápides das vítimas".

As forças de segurança detiveram o tio de Amini, Safa Aeli, em 5 de setembro, disseram parentes à Reuters.

Muitos jornalistas, advogados, ativistas, estudantes, acadêmicos, artistas, figuras públicas e membros de minorias étnicas acusados de ligações com a onda de protestos, bem como parentes de manifestantes mortos nos distúrbios, foram presos, intimados, ameaçados ou demitidos de seus empregos nas últimas semanas, de acordo com grupos de direitos humanos iranianos e ocidentais.

(Reportagem de Parisa Hafezi em Dubai)