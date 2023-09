Com Biden de olho na reeleição, Casa Branca brinca sobre idade e diz que "80 são os novos 40"

A maioria dos norte-americanos preferiria que o limite para concorrer à presidência fosse de 75 anos ou menos, mostra uma pesquisa anterior da Reuters/Ipsos.

Questionada sobre as preocupações de que o presidente estaria muito velho para concorrer à reeleição, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, brincou: "80 são os novos 40, você não ouviu?"

“Em 2019 ele recebeu as mesmas críticas, em 2020 ele recebeu as mesmas críticas, em 2022 ele recebeu as mesmas críticas e sempre venceu os pessimistas”, disse Jean-Pierre.

