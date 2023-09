EXCLUSIVO-Ministro da Defesa chinês está sob investigação por compras de equipamento militar

Oito autoridades de alto escalão da unidade militar chinesa de compras, a qual Li liderou de 2017 a 2022, também estão sob investigação, segundo duas pessoas em contato direto com os militares.

A investigação sobre Li, que foi nomeado ministro da Defesa em março, e as oito autoridades está sendo conduzida pela poderosa comissão militar de inspeção disciplinar, disseram essas duas fontes.

Análise detalhada da Reuters sobre as alegações contra Li e o momento da investigação baseiam-se em entrevistas com fontes que interagem regularmente com altos líderes políticos e de defesa da China e autoridades regionais com conhecimento próximo da política chinesa.

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse aos repórteres na sexta-feira que não estava ciente da situação. O Conselho de Estado e o Ministério da Defesa não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Li não foi encontrado imediatamente.

O Financial Times informou na sexta-feira, citando autoridades dos Estados Unidos, que o governo dos EUA acredita que Li foi colocado sob investigação. De acordo com o Wall Street Journal, uma pessoa próxima da tomada de decisões em Pequim disse que ele havia sido levado na semana passada para interrogatório.

O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as reportagens da mídia de que autoridades de inteligência dos EUA acreditavam que Li estava sob investigação por corrupção.