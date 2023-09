Fome global é pior hoje do que em 2015 e objetivos da ONU estão em risco, mostra relatório

Por Leah Douglas

WASHINGTON (Reuters) - Existem hoje mais 745 milhões de pessoas com fome moderada ou grave no mundo do que em 2015, e o planeta está muito longe em seus esforços para cumprir um ambicioso objetivo da Organização das Nações Unidas (ONU) de acabar com a fome até 2030, afirmou a entidade em um relatório divulgado nesta sexta-feira.

Na metade do caminho do prazo estabelecido para alcançar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o mundo vê pouca ou nenhuma melhoria na maioria dos objetivos relacionados com a alimentação e a agricultura, afirmou o relatório da Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), divulgado antes de uma cúpula da ONU sobre desenvolvimento sustentável na próxima semana em Nova York.