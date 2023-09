Furacão Lee ameaça nordeste dos EUA e leste do Canadá

(Reuters) - O furacão Lee atravessou o Atlântico Norte em direção à região da Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos, e ao leste do Canadá nesta sexta-feira, ameaçando trazer chuvas torrenciais, ventos fortes e uma tempestade com risco de vida para a região no fim de semana.

Espera-se que o Lee enfraqueça e se transforme em uma forte tempestade tropical antes de atingir o sudoeste da região de Nova Escócia, no Canadá, como uma forte tempestade tropical na tarde de sábado, disse o Centro Canadense de Furacões.

Mesmo assim, a tempestade tem o potencial de despejar até 100 mm de chuva e produzir ventos de até 97 km/h em alguns pontos, o que levou as autoridades dos EUA e do Canadá a orientar as pessoas a se prepararem para possíveis inundações e quedas de energia.