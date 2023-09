Governadora do Novo México suspende armas em parques e playgrounds

O movimento incomum da governadora puxou o Novo México para um debate nacional sobre direitos de armas e segurança pública.

“Vou continuar a pressionar para garantir que todos nós utilizemos todos os recursos disponíveis para pôr fim a essa emergência de saúde pública com a urgência que ela merece”, disse Lujan Grisham em comunicado.

Na quarta-feira, um juiz federal restringiu temporariamente as disposições sobre armas de fogo do decreto inicial de saúde de Lujan Grisham, enquanto espera novas ações legais. Os defensores nacionais dos direitos de armas argumentaram, e o juiz concordou, que a suspensão de 30 dias do direito de porte de armas em todas as áreas de Albuquerque e do condado de Bernalillo era inconstitucional.

Os líderes democratas de ambas as câmaras legislativas do Novo México apoiaram o novo decreto de saúde da colega democrata Lujan Grisham. A proibição anterior encontrou resistência entre os próprios democratas, incluindo do procurador-geral do Estado e o xerife do condado de Bernalillo.

“Não permitiremos que a política atual, ou qualquer outra coisa, nos distraia do trabalho conjunto – líderes municipais, distritais e estaduais e autoridades policiais – para avançar com soluções reais que tornem nossas comunidades mais seguras”, disse o presidente da Câmara, Javier Martinez, em uma declaração conjunta com Lujan Grisham.

