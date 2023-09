Idade e economia pressionam Biden em potencial revanche contra Trump, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Os democratas detinham uma forte vantagem entre os eleitores mais preocupados com a proteção do direito ao aborto, enquanto os republicanos tinham uma vantagem entre os que se importavam com a criminalidade, mostrou a sondagem.

Trump continua politicamente viável, apesar de uma série de acusações criminais federais e estaduais que giram em torno de suas tentativas de anular a vitória de Biden nas eleições de 2020 e do manuseio incorreto de documentos confidenciais desde que deixou o cargo. Espera-se que ele passe grande parte do próximo ano em tribunais sendo julgado enquanto também faz campanha.

Mas em um resultado preocupante para Biden, Trump manteve uma pequena vantagem nos sete Estados onde as eleições presidenciais de 2020 foram mais acirradas: Geórgia, Arizona, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina do Norte, Nevada e Michigan. Nesses Estados, Trump liderava com 41%, contra 35% de Biden, e 24% de indecisos.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada de forma online em todo o país, de 8 a 14 de setembro, reunindo respostas de 4.413 adultos norte-americanos, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais.

Um grande número de eleitores parece estar indeciso, concluiu a pesquisa.

Biden enfrenta o risco de perder eleitores independentes, um grupo no qual venceu de forma decisiva em 2020. Se a eleição fosse realizada agora, Trump teria 32% de apoio entre os independentes contra 30% de Biden, efetivamente um empate com uma 38% ainda indecisos, concluiu a pesquisa.