Juíza da Suprema Corte dos EUA pede que história do racismo seja ensinada nas escolas

Por Andrew Chung

(Reuters) - A juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos Ketanji Brown Jackson pediu nesta sexta-feira um comprometimento para lembrar e ensinar a história do racismo e da violência no país, ao relembrar o assassinato de quatro meninas negras por supremacistas brancos em um ataque à bomba em Birmingham, no Estado do Alabama.

Jackson fez o principal discurso da cerimônia na Igreja Batista da 16th Street, em Birmingham, onde membros da Ku Klux Klan realizaram o atentado há 60 anos, em 15 de setembro de 1963.