Lavrov diz que Rússia está pronta para se reunir com enviado do Vaticano sobre Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira que Moscou estava esperando uma visita do enviado do Vaticano para a Ucrânia e estava pronto para se reunir com ele.

Lavrov disse em comentários televisionados: "Agora, os esforços do Vaticano, cujo enviado virá mais uma vez, continuam. Estamos prontos para nos reunir com todos, prontos para conversar com todos".

O enviado do Vaticano, Matteo Zuppi, esteve na China esta semana como parte de um esforço diplomático para facilitar a paz na Ucrânia. Lavrov não disse quando ele deve ir à Rússia.