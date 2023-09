Líder norte-coreano inspeciona fábrica de jatos de combate sob sanções na Rússia

A Coreia do Sul e os Estados Unidos disseram na sexta-feira que a cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia é uma violação das sanções da ONU contra Pyongyang, e que os aliados garantiriam que houvesse um preço a pagar.

Putin disse aos repórteres que a Rússia "não violaria nada", mas continuaria a desenvolver relações com a Coreia do Norte. Seu porta-voz afirmou que nenhum acordo foi assinado durante a visita de Kim sobre questões militares ou qualquer outro tópico.

Kim, de 39 anos, visitou na sexta-feira as instalações de aviação na cidade de Komsomolsk-on-Amur, no extremo leste do país, a fábrica de aviação Yuri Gagarin e a fábrica Yakovlev, ambas unidades da United Aircraft Corporation, que foi sancionada pelo Ocidente.

Na fábrica de Gagarin, que também é especificamente sancionada pelos Estados Unidos, Kim examinou as oficinas de montagem onde são fabricados o caça multifuncional Sukhoi Su-35 e o caça Su-57, escoltado pelo vice-primeiro-ministro Denis Manturov, informou o governo.

Kim, vestido com um terno e acompanhado por oficiais militares norte-coreanos uniformizados, foi mostrado na televisão estatal russa analisando a cabine de comando de um caça enquanto oficiais russos explicavam suas capacidades por meio de um tradutor.

Em seguida, ele inspecionou as oficinas onde são fabricados os compartimentos da fuselagem e os conjuntos de asas do Sukhoi Superjet 100 da Rússia, antes de assistir a um voo de demonstração do Su-35. Ele acenou aprovando o desempenho do caça.