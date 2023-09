Líderes mundiais se reunirão na ONU enquanto grandes potências disputam países em desenvolvimento

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Os líderes mundiais se reunirão nas Nações Unidas na próxima semana sob a sombra de tensões geopolíticas -- em grande parte alimentadas pela guerra na Ucrânia -- enquanto a Rússia e a China disputam com os Estados Unidos e a Europa para atrair os países em desenvolvimento.

A guerra da Rússia na Ucrânia, que já está em seu segundo ano, será novamente o foco do encontro anual em Nova York, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy comparecendo pessoalmente pela primeira vez desde o início do conflito.