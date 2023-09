Lula tem mais de 50 pedidos de bilaterais e pode ter encontro com Zelensky na ONU

A agenda completa do presidente em Nova York ainda está em construção, de acordo com a assessoria do Palácio do Planalto. Há previsão de encontros com empresários e debates sobre meio ambiente, além de bilaterais, mas há dificuldade de encaixe dos diversos eventos. Lula volta ao Brasil na manhã de quinta-feira.

Além de Lula, irão a Nova York o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, além de ao menos seis senadores -- incluindo os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e 16 deputados, entre eles o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Na comitiva presidencial estão ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fará um lançamento simbólico dos títulos verdes do Tesouro Nacional em evento na Bolsa de Valores de Nova York e terá encontros com investidores. Também estarão na cidade a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; o ministro das Cidades, Jader Filho; o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.