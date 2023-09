Marroquinos em área turística atingida por terremoto lamentam perdas e temem pelo futuro

Por Ahmed Eljechtimi

VALE DE OUIRGANE, Marrocos (Reuters) - A pousada Kasbah La Dame Bija, no vale de Ouirgane, no Marrocos, escapou ilesa de um terremoto que devastou a área, mas as reservas no local despencaram e o proprietário agora se preocupa com a região conseguir ressuscitar seu apelo turístico.

"O terremoto matou pessoas e destruiu vilarejos dos quais depende a nossa atividade turística", disse Abderrahim Bouchbouk, proprietário da pousada de nove quartos que já foi administrada por seu avô.