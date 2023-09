Metade dos norte-americanos quer tomar vacina atualizada contra Covid, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

A pesquisa online de âmbito nacional, concluída na quinta-feira, mostrou que quase 30% dos entrevistados estavam muito interessados em tomar a vacina e outros 24% estavam um pouco interessados. Quase 17% não estavam muito interessados e 30% não estavam nem um pouco interessados.

No início desta semana, as autoridades de saúde pública do país recomendaram vacinas atualizadas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech e Moderna que têm como alvo uma variante da Ômicron que circulou recentemente.

As autoridades dos Estados Unidos estão aconselhando um uso muito mais amplo da vacina -- para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade -- em comparação com as recomendações de muitos países europeus, que priorizam os idosos e outros grupos vulneráveis.

Cerca de 14% das pessoas que não estão interessadas em receber o reforço disseram que isso se deve ao fato de já terem contraído a Covid-19, enquanto outros 14% disseram acreditar que suas vacinas anteriores forneceram proteção suficiente. Cerca de 3% disseram que sua faixa etária não precisa da vacina.

PREOCUPAÇÃO EM QUEDA

Cerca de 54% dos entrevistados na pesquisa Reuters/Ipsos disseram que estavam "pessoalmente" preocupados com a disseminação do vírus, abaixo dos 77% em uma pesquisa realizada há três anos. No auge da pandemia, no início de 2020, cerca de 90% dos entrevistados estavam preocupados.