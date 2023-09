Ministro da Defesa da China está sob investigação e deve ser removido do cargo, diz agência

Rahm Emanuel, embaixador de Washington no Japão, escreveu em uma postagem no X: "Primeiro: O ministro da Defesa, Li Shangfu, não é visto ou ouvido há três semanas. Segundo: ele não compareceu à viagem ao Vietnã. Agora: Ele está ausente da reunião agendada com o chefe da Marinha de Cingapura porque foi colocado em prisão domiciliar???"

O Ministério da Defesa da China não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. A embaixada dos EUA em Tóquio disse que não tinha mais comentários imediatos.

Perguntada se Li estava sob investigação, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, afirmou aos repórteres em uma coletiva de imprensa diária que ela "não tinha conhecimento das informações relevantes".

A ausência de Li ocorre após a substituição do ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, em julho, depois de um período prolongado fora da vista do público e de uma mudança na liderança da Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular nos últimos meses.

Assim como Li, Qin é um dos cinco conselheiros de Estado da China, um cargo no gabinete que está acima de um ministro comum.

As medidas levantaram questões de analistas e diplomatas sobre a falta de transparência na liderança da China em um momento em que sua economia está desacelerando e suas relações com a superpotência rival, os Estados Unidos, azedaram em relação a uma série de questões.