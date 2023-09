Rússia prende homem por traição em alegado contrabando de peças de mísseis para os EUA

Por Andrew Osborn

(Reuters) - Um homem russo foi condenado a 12 anos e meio de prisão por traição ao supostamente enviar componentes de mísseis aos Estados Unidos, informou o Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia nesta sexta-feira, levando uma autoridade a comemorar que centenas de espiões estrangeiros haviam sido capturados.

A notícia do veredicto -- anunciada em um comunicado do FSB através de agências de notícias russas -- veio um dia depois de Moscou ter dito que expulsaria dois importantes diplomatas norte-americanos que acusou de trabalharem com um cidadão russo para recolher informações sensíveis, uma medida que Washington disse ser "totalmente sem mérito".