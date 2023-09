Secretário-geral da ONU pede igualdade para o Sul Global na cúpula do G77 em Cuba

Guterres disse que uma maior igualdade internacional era essencial para construir o consenso necessário para enfrentar as alterações climáticas e a desigualdade.

“O mundo está falhando com as nações em desenvolvimento”, disse ele, expressando a esperança de que a reunião fortaleça a influência dos participantes em uma vasta gama de questões.

Guterres ecoou os defensores do clima, que há muito exigem das nações desenvolvidas, incluindo os principais poluidores de gases causadores do efeito estufa, como os Estados Unidos, pagamentos para mitigar as mudanças climáticas e diminuir o peso da dívida externa.

Atingidos por condições meteorológicas extremas, pela pandemia, pelas tensões internacionais e pelas dificuldades econômicas, os países em desenvolvimento pressionam por um tratamento justo por parte dos países desenvolvidos no que diz respeito ao financiamento internacional e ao compartilhamento de tecnologia.

Este ano, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel lidera o G77, a maior organização entre os membros da ONU. Ele citou estatísticas que mostram que 84 milhões de crianças correm o risco de ficar fora da escola até 2023, e mais de 660 milhões de pessoas estão sem eletricidade, acrescentando que estas disparidades incluem agora a Internet e os avanços na tecnologia digital.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai discursar no sábado na cúpula.