Sindicato dos EUA organiza protestos em meio a 1ª greve simultânea contra montadoras do país

Por Kevin Krolicki e Steve Holland

DETROIT (Reuters) - O sindicato United Auto Workers (UAW) lançou greves simultâneas em três fábricas de propriedade da General Motors, da Ford Motor e da Stellantis, controladora da Chrysler, nesta sexta-feira, dando início ao mais ambicioso movimento trabalhista no setor industrial dos Estados Unidos em décadas.

As paralisações nas três montadoras de Detroit interromperão a produção do Ford Bronco, do Jeep Wrangler e do Chevrolet Colorado, além de outros modelos populares, embora a ação tenha sido menor do que alguns esperavam, com cerca de 12.700 trabalhadores aderindo.