Sudão corre risco de divisão, alerta grupo político civil

Desde a eclosão da guerra entre a RSF e o Exército sudanês, em 15 de abril, o grupo paramilitar tem controlado áreas da capital Cartum, do sudoeste e do centro do Sudão. Outra facção que entrou em conflito recentemente com o Exército, o SPLM-N de Abdelaziz al-Hilu, controla grande parte do estado de Kordofan do Sul.

O Exército continua no controle de outras partes do país, incluindo a cidade de Porto Sudão, no Mar Vermelho, para onde foram transferidos alguns funcionários do governo e agências internacionais.

O Exército, a RSF e a FFC compartilharam o poder depois que o líder autocrata de longa data Omar al-Bashir foi derrubado durante uma revolta popular em 2019. O Exército e a RSF realizaram um golpe em 2021, antes de se desentenderem sobre uma transição planejada para eleições sob uma autoridade civil.

De acordo com a Organização Internacional para Migração (OIM), mais de 4,1 milhões de pessoas foram deslocadas internamente desde abril, enquanto mais de 1,1 milhão fugiram para países vizinhos.