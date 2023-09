UE atuará em coordenação de plano para impulsionar proteção da Amazônia

Além disso, a UE adicionará uma quantia não revelada para proteger a floresta da exploração madeireira no esquema de investimento Global Gateway na América Latina, onde a proteção da floresta amazônica é um dos projetos principais.

No âmbito do projeto Global Gateway, a UE se comprometeu em julho a investir 45 bilhões de euros na América Latina até 2027 e o esquema será discutido em mais detalhes nesta sexta-feira entre os ministros do bloco e da América Latina em Santiago de Compostela, na Espanha.

Os ministros estão procurando garantir que o dinheiro seja entregue e gasto como previsto, disse uma fonte com conhecimento direto das negociações, pedindo para não ser identificada.

No passado, a Comissão foi criticada por prometer grandes quantias de investimento para regiões em desenvolvimento sem nenhum mecanismo para verificar se o dinheiro foi realmente desembolsado.

Agora, a Comissão assumirá a liderança na coordenação do fluxo de dinheiro, integrando as doações individuais dos países em uma plataforma de doadores lançada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) nesta sexta-feira, à margem da reunião dos ministros.

Mais da metade da destruição global de florestas tropicais antigas ocorreu na Amazônia e em florestas limítrofes desde 2002. As florestas tropicais, em especial a Amazônia, absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono e são fundamentais para moldar o clima da Terra, o que as torna vitais para evitar as mudanças climáticas.