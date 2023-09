Advogado especial busca limites para as declarações de Trump no caso das eleições

Chutkan já havia advertido Trump contra fazer declarações que pudessem ameaçar testemunhas ou manchar o grupo de jurados. Como condição para sua libertação, ele também concordou em não fazer ameaças contra as pessoas envolvidas no caso.

No início desta semana, Trump apresentou uma moção pedindo que Chutkan se recusasse a participar do caso, dizendo que suas declarações anteriores sobre alguns réus em casos anteriores do 6 de janeiro revelam parcialidade.

No mês passado, Chutkan marcou a data do julgamento para 4 de março para o caso federal em Washington.

Isso é um dia antes da "Super Terça", uma data potencialmente decisiva na corrida presidencial republicana, quando estados do Maine à Califórnia realizarão suas disputas de nomeação. As pesquisas de opinião mostram Trump à frente de seus rivais por uma ampla margem.

(Reportagem de Kanishka Singh e Eric Beech; Redação de David Ljunggren; Reportagem adicional de Sarah N Lynch; Edição de Caitlin Webber, Dan Whitcomb, Scott Malone, Alistair Bell e Daniel Wallis)