África do Sul realiza funeral de Estado para o polêmico príncipe zulu Buthelezi

Mas seu movimento nacionalista zulu se envolveu em conflitos sangrentos com o ANC nas décadas de 1980 e 1990. O ANC era dominado por membros da nação rival Xhosa, e seus líderes viam a disposição de Buthelezi de trabalhar com as autoridades do apartheid como uma traição a todos os sul-africanos negros.

Os dois partidos fizeram as pazes quando Buthelezi decidiu participar da eleição de 1994 na África do Sul, a primeira pesquisa nacional desde o fim do domínio da minoria branca, que levou Mandela ao poder.

KwaZulu-Natal tornou-se o reduto do ex-presidente Jacob Zuma, um zulu que a facção do ANC de Ramaphosa expulsou após vários escândalos de corrupção. Zuma nega qualquer irregularidade.

"(Buthelezi) não era um homem que deixava passar uma questão candente (...) e ainda assim ele (tinha) uma compreensão das imensas dificuldades que enfrentamos para reconstruir este país", disse Ramaphosa. "Ele (...) defendeu as instituições de nossa ordem democrática."

O chefe Zulu deixou o cargo de líder do IFP em 2019. Ele foi submetido a um procedimento para dor nas costas em julho, mas depois foi readmitido no hospital quando a dor não cedeu.