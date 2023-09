Alemanha avisa que continuará recebendo imigrantes que desembarcarem na Itália

FRANKFURT (Reuters) - A Alemanha decidiu continuar acolhendo os imigrantes e refugiados que chegam à Itália, informou o ministro do Interior na noite de sexta-feira, dois dias depois de anunciar a suspensão de um acordo voluntário com Roma para receber os recém-chegados.

De acordo com um esquema de solidariedade da União Europeia, a Alemanha havia se comprometido a ajudar os estados-membros, como a Itália, que estão particularmente sobrecarregados de imigrantes, acolhendo 3.500 pessoas, mas anunciou a suspensão do acordo na quarta-feira.

O governo alemão disse que Roma não estava honrando suas obrigações, de acordo com as chamadas regras de Dublin da UE, de processar os pedidos de asilo no país da UE de primeira chegada. Mas a ministra do Interior, Nancy Faeser, disse que a recente chegada de milhares de migrantes à pequena ilha italiana de Lampedusa significava que a Alemanha iria receber pessoas, afinal.