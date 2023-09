Aumento dos preços das munições atrasa os esforços para aumentar segurança, diz oficial da OTAN

Por Gwladys Fouche e Sabine Siebold

OSLO (Reuters) - Um alto oficial militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) alertou no sábado que um aumento drástico nos preços das munições significa que o aumento dos gastos com defesa dos aliados não se traduz automaticamente em maior segurança e pediu mais investimentos privados em empresas de defesa.

"Os preços dos equipamentos e das munições estão subindo muito. No momento, estamos pagando mais e mais exatamente pelo mesmo", disse o almirante holandês Rob Bauer, presidente do comitê militar da OTAN, no sábado, após uma reunião dos chefes de defesa da aliança em Oslo.