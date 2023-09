Cidade atingida por enchente na Líbia conta as perdas e procura desaparecidos

Por Ayman Ahmed e Ahmed Elumami

DERNA, Líbia (Reuters) - Moradores de Derna, no leste da Líbia, contavam suas perdas de uma enchente que devastou áreas da cidade costeira, enquanto as operações de busca por pessoas desaparecidas continuava neste sábado, pelo sexto dia, e mais corpos foram retirados do mar.

A Rua Central, antes um foco de atividade econômica em Derna e cheia de lojas, estava praticamente deserta. O silêncio era quebrado apenas pelo som do vento assobiando ao passar por prédios destruídos, enquanto as pessoas sentavam desconsoladas na rua, bebendo café e avaliando os danos.