Erdogan diz que a Turquia pode deixar processo de adesão à UE, se necessário

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse no sábado que Ancara pode deixar a União Europeia, se necessário, quando perguntado sobre o conteúdo de um relatório do Parlamento Europeu sobre a Turquia.

O relatório, aprovado no início desta semana, disse que o processo de adesão da Turquia ao bloco de 27 membros não pode ser retomado nas circunstâncias atuais e pediu que a UE explore "uma estrutura paralela e realista" para seus laços com Ancara.

A Turquia é candidata oficial à adesão à UE há 24 anos, mas as negociações de adesão foram paralisadas nos últimos anos devido às preocupações do bloco com as violações dos direitos humanos e o respeito ao Estado de Direito no país.