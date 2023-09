Forças de segurança do Irã detêm pai de Mahsa Amini, um ano após sua morte

Neste sábado, o primeiro aniversário da sua morte, houve uma grande presença das forças de segurança em áreas predominantemente curdas do Irã, em antecipação a distúrbios, segundo grupos ativistas pelos direitos humanos.

O pai de Mahsa, Amjad Amini, foi alertado para não marcar o aniversário da morte da sua filha, antes de ser solto, afirmou a Rede de Direitos Humanos do Curdistão. A agência de notícias oficial do Irã, a Irna, negou que Amada Amini foi preso, mas não disse se ele foi brevemente detido ou alertado.

Mais cedo, as redes sociais e relatos de grupos de direitos humanos citavam forças de segurança assumindo posições em torno da casa de Amini, em Saqez, no oeste do Irã.

Em um comunicado na sexta-feira, o presidente norte-americano, Joe Biden, disse: “A história de Mahsa não terminou com sua brutal morte. Ela inspirou um movimento histórico - Mulher, Vida, Liberdade - que impactou o Irã e influenciou pessoas no mundo inteiro”.

O Reino Unido impôs sanções na última sexta-feira contra quatro autoridades iranianas, e os EUA disseram que puniram mais de duas dúzias de indivíduos e entidades associadas à “violenta supressão” dos protestos por parte do Irã.

Segundo publicações nas redes sociais, os pais de Amini disseram em um comunicado nesta semana que, apesar dos alertas do governo, realizariam uma “cerimônia tradicional e religiosa de aniversário” no túmulo da sua filha de 22 anos em Saqez.