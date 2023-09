Lee vira ciclone pós-tropical e derruba energia elétrica ao se aproximar da costa do Atlântico

Por John Morris

SHELBOURNE, Canadá (Reuters) - A tempestade Lee enfraqueceu e se tornou um ciclone pós-tropical no momento em que se aproxima da Nova Inglaterra e da costa atlântica do Canadá, neste sábado, produzindo ventos com força de furacão que derrubaram a energia elétrica de mais de 100.000 pessoas.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse, em seu alerta mais recente, que o Lee atingirá a terra neste sábado e estava a cerca de 365 kms ao sudoeste de Halifax, Nova Scotia, com ventos sustentados máximos de 130 kms/h.