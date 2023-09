Líder da UE visitará ilha na Itália, após protestos contra a quantidade de imigrantes

Quase 126.000 imigrantes chegaram à Itália até agora este ano, quase o dobro da quantidade no mesmo período em 2022. Lampedusa tem sentido o impacto, com milhares chegando esta semana, mais do que a população permanente da ilha.

“A presidente Von der Leyen viajará a Lampedusa, a convite da primeira-ministra italiana, Meloni”, disse o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, em uma publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter.

O presidente francês, Emmanuel Macron, conversou com Meloni no sábado. Macron reiterou o apoio da França à Itália no enfrentamento ao crescimento de chegadas de imigrantes, disse a presidência francesa.

O ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, visitará a Itália nos próximos dias para se reunir com seu correspondente, acrescentou o Palácio do Eliseu.

Os ministros de França e Itália também realizaram uma ligação neste sábado com seus correspondentes da Alemanha e representantes da UE, disse Darmanin, em uma publicação no X.

Dúzias de moradores de Lampedusa realizaram protestos neste sábado contra um plano para construir acampamentos para receber os imigrantes.