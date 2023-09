Líder de agência nuclear da ONU condena Irã por barrar inspetores

Grossi deixou claro, no entanto, que acredita que o Irã exagerou na reação.

"Eu condeno veementemente a medida desproporcional, sem precedentes e unilateral que afeta o planejamento e a conduta normais das atividades de verificação da agência no Irã e abertamente contradiz a operação que deveria existir entre a agência e o Irã", disse, em comunicado.

A medida do Irã, conhecida como “de-designação” de inspetores, é permitida. Estados-membros podem geralmente vetar inspetores designados a visitar suas instalações nucleares, de acordo com o Tratado de Não-Proliferação e os acordos individuais de salvaguarda de cada país com a agência que rege as inspeções.

Mas a Agência disse que a decisão de Teerã vai além do normal. Afirmou que o Irã lhe informou que barrará “vários” inspetores, sem especificar um número.

"Esses inspetores estão entre os especialistas mais experientes da agência, com um conhecimento único em tecnologia de enriquecimento”, disse a agência. “Com esta decisão, o Irã efetivamente removeu cerca de um terço do núcleo dos inspetores mais experientes da agência designados ao Irã”.

Um diplomata sediado em Viena afirmou que o Irã de-designou todos os membros franceses e alemães da equipe de inspeção da Agência. Já não havia nenhum membro dos EUA ou do Reino Unido.