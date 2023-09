Mali, Níger e Burkina Faso assinam pacto de segurança no Sahel

"Qualquer ataque à soberania e à integridade territorial de uma ou mais partes contratadas será considerado uma agressão contra as outras partes", de acordo com a carta do pacto, conhecido como Aliança dos Estados do Sahel.

O documento diz que os outros estados ajudarão individual ou coletivamente, inclusive com o uso de força armada.

"Assinei hoje com os chefes de Estado de Burkina Faso e do Níger a carta Liptako-Gourma que estabelece a Aliança dos Estados do Sahel, com o objetivo de estabelecer uma estrutura de defesa coletiva e assistência mútua", disse o líder da junta do Mali, Assimi Goita, em sua conta na mídia social X.

Todos os três estados eram membros da força conjunta da aliança G5 Sahel, apoiada pela França, com o Chade e a Mauritânia, lançada em 2017 para combater grupos islâmicos na região.

Desde então, o Mali deixou a organização inativa após um golpe militar, enquanto o presidente deposto do Níger, Mohamed Bazoum, disse em maio do ano passado que a força está "morta" após a saída do Mali.

As relações entre a França e os três países se deterioraram desde os golpes.