Morre menina de 3 anos atingida por tiros da PRF dentro do carro da família no RJ

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A menina de 3 anos que foi baleada na cabeça e na coluna por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dentro do carro da família durante uma abordagem na Baixada Fluminense na semana passada morreu neste sábado, informou o hospital onde ela estava internada.

A criança estava em estado muito grave desde o incidente ocorrido na noite do feriado de 7 de Setembro, quando agentes da PRF atiraram no carro em que ela voltava de um passeio com a família no Arco Metropolitano.

”A Secretaria Municipal de Saúde informa o óbito na manhã deste sábado após uma parada cardiorrespiratória“, disse a prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em nota.