Países em desenvolvimento apostam em tecnologia na cúpula de Havana

Por Marc e Frank e Nelson Acosta

HAVANA (Reuters) - No sábado, as nações em desenvolvimento declararam o dia 16 de setembro como o "Dia da Ciência, Tecnologia e Inovação no Sul", enquanto se preparavam para encerrar uma cúpula de dois dias sobre o assunto.

"Observamos com profunda preocupação as disparidades existentes entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento em termos de condições, possibilidades e capacidades para produzir novos conhecimentos científicos e tecnológicos", diz a declaração final do grupo G77 de nações em desenvolvimento e da China.