Queda de avião no Amazonas deixa 14 mortos

A companhia aérea Manaus Aerotáxi emitiu um comunicado confirmando que houve um acidente e que estava investigando, mas não ofereceu detalhes sobre mortes ou feridos.

"Contamos com o respeito pela privacidade dos envolvidos neste momento difícil e estaremos disponíveis para fornecer todas as informações e atualizações necessárias à medida que a investigação avança", afirma o comunicado.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (CENIPA) foram acionados para iniciar uma investigação sobre as razões da queda da aeronave, um Embraer Bandeirante de prefixo PT-SOG.

Em entrevista ao jornal O Globo, o governador afirmou que os corpos já foram retirados da aeronave e as vítimas eram turistas brasileiros. Lima acrescentou ainda que a região enfrente fortes chuvas e a causa mais provável do acidente foi um erro de traçado na hora do pouso.

"Ele deve ter tocado o solo numa parte mais barrenta, e não havia as condições necessárias. Em tese, foi um pouso frustrado", disse o governador.