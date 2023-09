Tunísia prende imigrantes e confisca barcos em grande operação contra contrabando de pessoas

No geral, cerca de 126.000 imigrantes chegaram de barco à Itália desde o começo do ano, quase o dobro dos 64.529 registrados no mesmo período de 2022, segundo dados do Ministério do Interior italiano.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, cobrou na sexta-feira que a União Europeia aja em conjunto com “uma missão naval, se necessária” para impedir que imigrantes cruzem o Mediterrâneo a partir do norte da África.