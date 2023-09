Um encontro próximo com os "corpos alienígenas" no México

No escritório de Maussan, no distrito comercial de Santa Fé, na Cidade do México, os membros da equipe carregam cuidadosamente as duas caixas fechadas com tampas de vidro contendo os corpos para um estúdio com tela verde, onde a Reuters teve acesso exclusivo na sexta-feira.

Todos se amontoam para dar uma olhada melhor. Os corpos parecem antigos e compartilham características humanas: dois olhos, uma boca, dois braços e duas pernas. Maussan afirma que eles foram encontrados por volta de 2017 no Peru, perto das Linhas de Nazca pré-colombianas.

Ele diz que pode provar que eles são diferentes de tudo o que se conhece na Terra. Nas mídias sociais e na audiência, compartilhou análises científicas e resultados de estudos que, segundo ele, provam que os corpos têm cerca de 1.000 anos e não estão relacionados a nenhuma espécie terrestre conhecida.

Um deles, descrito por Maussan como uma fêmea, foi descoberto com ovos em seu interior, disse ele.

"É a coisa mais importante que aconteceu com a humanidade", disse Maussan, 70 anos, sobre sua cruzada para conscientizar as pessoas sobre as descobertas, sentado em seu escritório, que é fortemente decorado com obras de arte e parafernálias coloridas com temas alienígenas.

"Acredito que esse fenômeno é o único que nos dá a oportunidade de nos unirmos", acrescentou.