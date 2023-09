Assessor de segurança nacional dos EUA se reúne com o ministro chinês em tentativa de estabilizar relações

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em Malta, neste fim de semana, informou uma autoridade dos EUA no domingo, enquanto as duas maiores economias do mundo buscam estabilizar as relações conturbadas.

A reunião de Sullivan com Wang foi a última de uma série de discussões de alto nível entre autoridades norte-americanas e chinesas que poderiam estabelecer as bases para uma reunião entre o presidente Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping ainda este ano.