Carta mostra que o Papa Pio XII provavelmente sabia do Holocausto desde o início

Por Philip Pullella

ROMA (Reuters) - O papa Pio XII, em tempos de guerra, sabia detalhes sobre a tentativa nazista de exterminar os judeus no Holocausto já em 1942, de acordo com uma carta encontrada nos arquivos do Vaticano que entra em conflito com a posição oficial da Santa Sé na época, de que as informações que tinha eram vagas e não verificadas.

A carta amarelada e datilografada, reproduzida no Corriere della Sera da Itália no domingo, é altamente significativa porque foi descoberta por um arquivista interno do Vaticano e tornada pública com o incentivo de autoridades da Santa Sé.